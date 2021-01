Piena del Tevere: è allarme, cosa succede

Preoccupa la piena del Tevere dopo la pioggia insistente degli ultimi giorni. Il fiume resta sorvegliato speciale: la neve e le piogge incessanti stanno interessando anche la Toscana e l’Umbria e fanno infatti alzare l’allerta. L’acqua alta ha praticamente coperto le banchine, tanto che gli accessi sono tutti bloccati con nastri rossi speso portati via dal vento, e la pista ciclabile è sparita. A far paura in questi giorni di gelo sono anche le lastre di ghiaccio che si vengono a creare sui margini delle strade ad alto scorrimento, soprattutto in periferia dove le temperature si abbassano ancora di più.

Tra le strade che potrebbero avere maggiori problemi si segnalano la Panoramica che sale su a Monte Mario ma anche la via Tiburtina verso il Gra, la Tiberina e via di Settebagni. Anche i mezzi di trasporto pubblico si stanno preparando ad adottare misure di sicurezza con catene a bordo e pneumatici anti rischio.