Pietro Delle Piane, chi è il compagno di Antonella Elia: età, lavoro, Instagram, Gf Vip, tradimento, Temptation Island Vip

Si parla da qualche tempo di lui non soltanto per via della sua professione, per la quale è piuttosto apprezzato, ma anche in quanto compagno della nota showgirl Antonella Elia. Di chi si sta parlando?

Di lui, Pietro Delle Piane. Ma nel dettaglio chi è Pietro Delle Piane, oltre che il compagno di Antonella Elia? Al loro rapporto spesso burrascoso e scosso da momenti di tensione e da sospetti circa la sua fedeltà si accompagnano naturalmente aspetti privati e professionali importanti.

Andiamo a scoprire dunque chi è Pietro Delle Piane nel particolare.

Pietro Delle Piane, chi è il compagno di Antonella Elia: anni, gossip, lavoro, doppiatore e attore italiano

Pietro Delle Piane il compagno di Antonella Elia, è un noto attore e doppiatore italiano. Pietro Delle Piane è dunque l’uomo che ha conquistato il cuore dell’ex star di Non è la Rai nota per aver fatto la valletta in tv con mostri sacri come Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello.

La coppia, che ha vissuto momenti burrascosi nel periodo di Gf vip per presunti tradimenti, e poi ha raggiunto un chiarimento riabbracciandosi, adesso è tra le candidate a prendere parte a Temptation Island Vip.

Pietro Delle Piane, classe 1974, è originario di Cosenza ed è un attore e doppiatore italiano. Ha iniziato a lavorare a teatro quando aveva appena 15 anni e, dopo la laurea, si è trasferito a Roma per studiare recitazione. Nel 2001 ha preso pare nella Capitale la scuola di dizione e recitazione di Fioretta Mari, esordendo nei più prestigiosi teatri italiani.

Nel tempo ha lavorato con attori e registi internazionali da Nino Manfredi a Giancarlo Giannini, oltre a Diego Abatantuono, Franco Nero, Gerard Depardieu e Ricky Tognazzi. Nel suo vasto curriculum si è incrociato anche con Valeria Bruni Tedeschi, Mimmo Calopresti, Claudio Bonivento, Gabriele Salvatores, Alexis Sweet, Marco Visalberghi, Stelvio Massi ed Enrico Oldoini.

Oltre a lavorare come attore è anche un apprezzato doppiatore. Ha ricevuto vari premi fra cui il Premio I.T.F.F. per la sua interpretazione nel film Rapiscimi, l’Elefante D’Oro e il Colosseo D’Oro.

Pietro Delle Piane è da tempo il compagno di Antonella Elia: dopo un incontro avvenuto a casa di amici, e dieci anni di differenza, qualche scossone in tv, sono ancora qui a tenere duro.

Vedremo, dopo le burrasche del Grande Fratello Vip, cosa accadrà, se accadrà a Temptation Island Vip.