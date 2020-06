Temptation Island Vip, Antonelle Elia e fidanzato prima coppia: rumors, cosa c’è di vero, anticipazioni

Si avvicina il ‘tempo’ di Temptation Island Vip, ed è già l’ora delle prime indicrezioni e dei rumors più o meno convincenti, più o meno caldi e dunque veri o verosimili, o presunti tali, circa i partecipanti.

Chi saranno i vip che faranno parte del cast? L’attesa tra gli appassionati del noto programma è già alta, ed è per questo che le prime anticipazioni di cui si sta discutendo fanno alzare ancora di più l’asticella dell’attenzione, anche perchè, a quanto pare, tra i primissimi nomi dei presunti partecipanti si fanno quelli di una coppia ‘scoppiettante’.

Ovvero quelli di Antonella Elia e il fidanzato. Sarebbero loro la prima coppia di Temptation Island Vip: l’indiscrezione, che da più parti emerge forte, darebbe subito ‘pepe’ al programma. Andiamo a vederci chiaro.

Temptation Island Vip, Antonelle Elia e fidanzato prima coppia

Secondo alcune voci, dunque Antonella Elia parteciperà a Temptation Island Vip con il compagno Pietro delle Piane. Ma sarà proprio così?

Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane potrebbero essere la prima coppia a far parte del cast di Temptation Island. I casting per lo show di Maria De Filippi sono partiti e arrivano già le prime indiscrezioni. Fra i tanti nomi circolati in questi giorni c’è anche quello dell’ex protagonista di mille reality, nonché storica valletta di Mike Bongiorno. Secondo alcuni rumors, il reality seguirà in questa fase storica una programmazione ordinaria.

A luglio andrà in onda la versione “nip” condotta da Filippo Bisciglia, mentre a settembre ci sarà Alessia Marcuzzi a guidare quella “vip”.