Pin semplificato INPS: come richiederlo, come funziona e numero per assistenza

Il Pin semplificato sul sito INPS è un argomento che in queste ore sta interessando numerosi italiani possessori di Partita IVA che grazie a questo codice segreto avranno l’opportunità di richiedere il bonus di 600 euro come previsto dal decreto Cura Italia.

Nonostante i problemi registrati sul sito INPS in queste ore a causa dell’alto numero si utenti collegati contemporaneamente per scaricare la modulistica e fare domanda per i bonus previsti dall’emergenza Coronavirus in Italia, in questo articolo facciamo chiarezza su cos’è il pin semplificato e come richiederlo.

Come richiedere il Pin semplificato INPS

Ricordiamo che tutti i titolari di Partita Iva a partire da mercoledì 1 aprile avranno l’opportunità di accedere al sito INPS per richiedere il bonus di 600 euro dunque è opportuno comprendere come ottenere il Pin semplificato attraverso il sito dell’Inps per richiedere il bonus Partite Iva per tutti coloro che sono iscritti alla gestione separata dell’INPS. La procedura per richiedere il bonus da 600 euro può essere effettuata tramite il sito dell’ente ma anche tramite il contact center.

Per richiedere il Pin semplificato INPS è sufficiente collegarsi sul sito web Inps.it, cliccare all’interno della sezione Entra in MyINPS e registrarsi con i propri dati personali. In alternativa è possibile consultare l’assistenza clienti tramite i numeri telefonici messi a disposizione nel PDF realizzato dall’Istituto per l’emergenza Covid-19.

Anziché contattare il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il 06 164164 (a pagamento da rete mobile), l’Inps consiglia di utilizzare i contatti del proprio ufficio provinciale INPS di riferimento, così da evitare di sovraccaricare di richieste il numero telefonico generico. Per tutti i numeri telefonici dell’Inps basta collegarsi a questo link per ottenere la lista completa degli uffici locali.