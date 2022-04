Pneumatici invernali e estivi: quando bisogna cambiare gomme

(Adnkronos) – Dallo scorso 15 aprile è possibile sostituire gli pneumatici invernali con quelli estivi. Il cambio tra gomme va fatto, ricorda Studio Cataldi, nel caso in cui l’automobilista abbia montati sulla propria vettura pneumatici invernali con codice di velocità inferiore rispetto a quanto riportato sulla carta di circolazione. Chi invece avesse montato pneumatici invernali con codice di velocità uguale o superiore rispetto alla versione estiva, potrà provvedere al cambio anche in tempi successivi, senza incorrere in sanzioni. Le gomme invernali, oltretutto, sono per loro natura progettate per lavorare a temperature piuttosto basse. Se usate con le temperature primaverili o estive vengono sottoposte a un forte stress che comporta deterioramento anticipato.

La legge impone dunque il montaggio obbligatorio degli pneumatici estivi entro metà maggio soltanto se hanno un codice di velocità inferiore rispetto a quello indicato sulla carta di circolazione. In caso contrario, dal 16 maggio si rischiano sanzioni che possono andare da 422 a 1.682 euro, con decurtazione punti sulla patente e ritiro del libretto della vettura, che comporta la revisione presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri.