Pokemon Go, problemi con smartphone con display a 90 o 120 Hz

Pokemon Go si aggiorna e passa alla versione 0.153.0, ma non fa felici tutti, anzi. C’è chi infatti è rimasto deluso dalla nuova patch del famosissimo videogioco per smartphone dedicato al mondo dei Pokemon.

La protesta si è alzata dai possessori di smartphone di ultima generazione e quelli da gaming. Tali dispositivi dispongono infatti di schermi all’avanguardia con refresh rate a 90 o addirittura a 120 Hz, che permettono di fruire nel miglior modo possibile dei titoli che girano su cellulare.

Pokemon Go, problema con il nuovo aggiornamento

La differenza tra uno schermo 90 o 120 Hz e uno normale è limpida ed è difficile passare ad altro una volta provati i dispositivi che dispongono di tale feature. Alcuni giochi, in rarissimi casi a dir la verità, non riescono però a sfruttare il potenziale di tali schermi, limitandone anzi le potenzialità e il normale funzionamento del videogioco stesso.

Questo è il caso di Pokemon Go, che nella sua nuova versione ha dei seri problemi di compatibilità con schermi da 90 o 120 Hz, come ad esempio il nuovo One Plus 7 Pro o Rzer Phone. Il problema riscontrato è comune tra i possessori di tali dispositivi, anche se da parte di Niantik non è arrivata ancora nessuna comunicazione ufficiale. Il problema potrebbe essere fixato nei prossimi giorni ed è possibile giocare senza problemi nella versione precedente del gioco, intanto Pokemon Go continua ad evolversi, seppur con qualche problema di percorso qua e là.