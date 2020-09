Pomeriggio 5, la puntata di oggi, 11 settembre 2020: anticipazioni e ospiti di Barbara D’Urso

Ritorna come di consueto la trasmissione Pomeriggio 5, giunta ormai all’ultima puntata della prima settimana dopo il rientro. Al solito Barbara d’Urso conduce su Canale 5 con nuovi temi da affrontare e ospiti in collegamento.

Nell’ultima puntata è andata in onda una rissa a distanza fra Taylor Mega e Floriana Secondi. Ad accendere la miccia, l’ex vincitrice del GF Floriana che ha attaccato Taylor: “Secondo me a molti risulti antipatica per il modo in cui ti atteggi. Sei un po’ antipatica perché ti atteggi sempre da ricca… Io credo di essere e tu apparire…”

L’ex fiamma di Briatore ovviamente non l’ha presa bene: “Guarda che anche tu risulti antipatica a molte persone… Ma poi tu chi sei per dire ciò?”. Ma Floriana ha incalzato: “Sembri una coatta come me… Una ricca coatta perché sei aggressiva… Basta vederti e sembri più aggressiva di me che sono coatta… Hai capito?”

La Mega ha così risposto: “Non mi sembra affatto di essere aggressiva… Sei te quella che sta attaccando. Ho mostrato sempre la mia vita di tutti i giorni…Se poi mi posso permettere una borsa in più perché devo nasconderla?”.