Pomeriggio 5, la puntata di oggi, 17 settembre 2020: anticipazioni e ospiti di Barbara D’Urso

Non manca neanche oggi la trasmissione Pomeriggio 5, per il nuovo appuntamento con Barbara d’Urso. Collegamenti e ospiti per affrontare tanti temi dalle 17, sempre su Canale 5.

Pomeriggio Cinque: quando va in onda, anticipazioni, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti

Nell’ultima puntata inevitabile parlare di quello che Fausto Leali ha detto nella casa del GF VIP in difesa di Benito Mussolini e Adolf Hitler. A prendere le parti del cantante ci ha pensato Iva Zanicchi, ospite della trasmissione.

“Si è espresso male.” ha osservato Iva “E poi quello che ha detto lui lo senti dire spesso e volentieri anche da tanta gente”.

“Vero che la stazione di Milano è in stile fascista, ma da quella stazione partivano i treni che portavano gli ebrei dal campo di concentramento” ha commentato in modo tranciante Vladimir Luxuria. “Fausto Leali ha detto dei falsi storici che vanno chiariti. E mi preoccupano anche i concorrenti che hanno annuito”. Un’uscita, quella di Leali, comunque condannata anche dalla D’Urso: “Come ti viene in mente di parlare di Hitler e Mussolini dopo 24 ore?”.