Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 18 marzo 2020. Ospiti di Barbara D’Urso

Anche oggi si ripeterà l’appuntamento con Barbara D’Urso e il suo programma, Pomeriggio Cinque. Con inizio, come di consueto, alle ore 17, lo studio si popolerà di collegamenti e contribuiti a tema coronavirus.

Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 18 marzo 2020. Anticipazioni e ospiti di Barbara D’Urso

Pomeriggio Cinque: quando va in onda, anticipazioni, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti

Nella puntata di ieri è stato affrontato il tema dell’emergenza coronavirus Sciacca, vicino Agrigento, dove c’è stato un recente boom di contagi da coronavirus con ben 19 casi.

A quanto pare, la propagazione del virus sarebbe iniziata da una dottoressa che ha avuto contatti con persone del nord Italia. Da lei in poi, altri colleghi hanno manifestato dei sintomi, fino alla inevitabile decisione di commissariare l’ospedale.

Il caso che è stato trattato a Pomeriggio Cinque riguarda le polemiche per uno degli operatori in quarantena, che è stato visto fare la spesa al supermercato ed è stato denunciato. Su di lui il rischio di 12 anni per concorso in epidemia.