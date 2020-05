Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 22 maggio 2020. Ospiti di Barbara D’Urso

Ricomincia Pomeriggio Cinque, con una nuova puntata, la prima di questa settimana. A condurre Barbara D’Urso su canale 5 dalle 17, per l’approfondimenti sui temi giornalieri.

Nell’ultima puntata si è parlato di una truffa di cui è stato vittima un farmacista, in collegamento con la trasmissione. In questo caso si tratta di una perdita di 10mila euro nell’acquisto di mascherine, mentre il farmacista ha trovato solo spazzatura come libri usati, bicchierini usa e getta da caffe e altra roba.

“Io confido nella magistratura e mi hanno detto che le indagini sono andate avanti” ha raccontato il farmacista in trasmissione. “So che i soldi non li rivedrò mai più, ma spero che queste persone siano prese e non truffino ancora”.

“Sono senza parole” ha risposto la D’Urso “è terribile fare le truffe su un bisogno primario come le mascherine”.