Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 26 maggio 2020. Ospiti di Barbara D’Urso

Anche oggi torna Pomeriggio Cinque, per il nuovo appuntamento sempre su Canale 5 alle 17. Barbara D’Urso è pronta ad aprire lo studio ai collegamenti con gli ospiti per parlare dei temi del giorno.

Nell’ultima puntata c’è stato un siparietto hot durante il collegamento con Costantino Vitagliano. Barbara D’Urso ha dovuto riprenderlo, in quanto i pantaloncini che indossava stavano per scendere un po’ troppo in basso.

Il collegamento era pensato per far vedere a casa uno degli allenamenti quotidiani di Costantino, ma il rischio era di far vedere qualcosa in più. “Tirati su un po’ il pantaloncino, per favore” l’ha ammonito la D’Urso. “Oh sì, scusa, è su è su” ha risposto Vitagliano…

Dopo la pubblicità, la conduttrice è ritornata sull’argomento hot: “Puoi ritornare su per la gioia delle signore e dei signori a casa” ha detto la conduttrice a Costantino.