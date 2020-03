Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 3 marzo 2020. Ospiti di Barbara D’Urso

Si riparte con la nuova puntata di Pomeriggio Cinque, il contenitore pomeridiano con protagonista la regina di Canale 5, Barbara D’Urso. Come tutti i giorni anche oggi dalle 17 nuovi temi e ospiti ad arricchire lo studio.

Nell’ultima puntata è intervenuto Angelo Costabile, ex fidanzato di Corinne Clery, ferito di recente a causa della caduta di un albero a Roma. Costabile è rimasto ferito alla testa, alla spalla e alla caviglia, ma per fortuna si è salvato.

“Stavo andando a giocare a calcio, ho sentito un rumore e il tronco grosso per fortuna non mi ha preso. Solo i rami. Mi hanno colpito alla testa, alla spalla, alla caviglia. Vado in giro con le stampelle. L’albero era secco, meno male che è caduto in orizzontale, se no non sarei qui a parlare”.

Angelo Costabile dallo studio ha lanciato un appello. “Io spero che questo messaggio arrivi, sono vivo grazie a Dio, ma gli alberi di Roma vanno potati, sono pericolosi!”