Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 5 maggio 2020. Ospiti di Barbara D’Urso

Torna come al solito l’appntamento con Pomeriggio Cinque, il programma in onda su Canale 5 per una nuova puntata. Come di consueto, al timone Barbara D’Urso, dalle 17, per l’approfondimento su temi di attualità e più leggeri.

Nell’ultima puntata del programma è stata ospite in collegamento Carmen Di Pietro, come spesso accade riesce a movimentare molto lo studio con le sue esternazioni e il suo carattere dirompente.

Questa volta, la showgirl è stata capace di far ridere semplicemente cantando, data la sua performance non particolarmente azzeccata.

In particolare, è risultato esilarante il siparietto in cui Barbara D’Urso le ha chiesto di cantare, e la Di Pietro ha iniziato a cantare urlando, scatenando le risa e sbagliando canzone. La conduttrice, infatti, le aveva chiesto di celebrare il compleanno di Massimo Ranieri, ma la soubrette ha sbagliato pezzo.