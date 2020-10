Pomeriggio 5, la puntata di oggi, 5 ottobre 2020: anticipazioni e ospiti di Barbara D’Urso

Sta per cominciare Pomeriggio 5, per il primo appuntamento della settimana al solito con Barbara d’Urso. Per questa puntata nuovi temi di attualità e gossip con ospiti in collegamento.

Nell’ultima puntata è tornato d’attualità quello che Adua Del Vesco, Dayana Mello e Matilde Brandi hanno discusso nella casa del GF Vip.

“Vedo certe strategie e ci rimango male”, ha detto una delusa Adua. “Persone per le quali provo affetto e che continuano a deludermi”.

Il riferimento è a Massimiliano Morra, molto preso da Guenda Goria. “È stato molto più grave, gravissimo”, ha detto Adua che poi ha riferito qualcosa all’orecchio di Dayane.

“Adua avrebbe detto nell’orecchio proprio la parola gay, pare, per quanto riguarda Massimiliano, il suo ex fidanzato”, ha detto a Pomeriggio Cinque la D’Urso.