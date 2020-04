Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 9 aprile. Ospiti di Barbara D’Urso

Sta per tornare la puntata di Pomeriggio Cinque, il programma condotto in fascia pomeridiana da Barbara D’Urso. Con inizio alle 17 su Canale 5 al solito il tema cardine sarà il coronavirus.

Pomeriggio Cinque: quando va in onda, anticipazioni, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti

Nell’ultima puntata il programma si è collegato con il Comune di Lauro, nell’avellinese, per l’incredibile escalation di nuovi casi di coronavirus. Si parla di circa 200 nuovi contagiati nella cittadina in provincia di Avellino, e per questo è stata istituita la zona rossa.

In particolare una famiglia che gestisce una salumeria in centro ha avuto ben 8 contagi nel proprio nucleo familiare, e c’è apprensione per tutti i clienti del locale.

In trasmissione è intervenuto il sindaco di Lauro: “Non ho febbre, ho una brachialgia. Sono sereno. Niente coronavirus”. Come spiegato dall’inviato, il focolaio è esploso proprio nella salumeria ed è stato attivato un drone per controllare la cittadinanza.