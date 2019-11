Pomeriggio Cinque, i temi della puntata di oggi 14 novembre

Mancano pochi minuti alla nuova puntata di Pomeriggio Cinque. Dalle 17:10, sempre su Canale 5, Barbara D’Urso, “col cuore“, allieterà il pomeriggio degli italiani prima di dare la linea al game show di Gerry Scotti Caduta Libera. Tra collegamenti in tutta Italia per i fatti di cronaca, e i personaggi, a volte bislacchi, in studio, ne vedremo delle belle.

Pomeriggio 5: anticipazioni, ospiti, collegamenti, quando va in onda su Canale 5 e in streaming

Nella puntata odierna, che potete vedere live o on demand su Mediaset Play, il talk della seconda parte sarà incentrato sul gossip. In particolare sul prossimo natale del principe Harry e di Meghan Markle lontano dalla famiglia reale. Si parlerà. inoltre, del tradimento di Ambra Lombardo verso Kikò Nalli con Gaetano Arena. In studio ci sarà anche l’ex fidanzata di Gaetano.

Per quanto riguarda la cronaca, si tornerà a parlare di Luigi, l’uomo di Bari sepolto in casa dai suoi rifiuti. Ci sarà anche un collegamento esclusivo all’interno della casa dell’anziano 85enne. Si parlerà anche di un nuovo giallo su un cuoco di Modica ucciso nella propria camera da letto.

