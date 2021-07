Pomezia, chiarimenti sull’asta per l’ecomostro di Torvaianica

Il comune di Pomezia in prima linea per quanto concerne l’iter relativo al recupero, a Torvaianica, del famoso ecomostro di piazza Ungheria. da anni in uno stato di abbandono in pieno centro lungo la litoranea pometina, ma la svolta si fa attendere. Ecco perchè sono sopraggiunti i chiarimenti dell’Amministrazione in relazione alla procedura. Il 7 luglio scorso il Comune di Pomezia ha infatti partecipato all’asta per la vendita dell’ecomostro di piazza Ungheria, conosciuto come “ex Biagio”.

“Ad oggi sappiamo che la procedura di asta non si è conclusa – spiega il Sindaco Adriano Zuccalà – questo vuol dire che non è stata dichiarata né deserta né assegnata. Per questo siamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte dell’Ente che gestisce la procedura per capire quali saranno i passi successivi da compiere. Chiunque insinui dubbi o mancanze da parte dell’Ente, gioca solo a favore di altri e non dei cittadini. Il Comune continuerà a seguire la procedura in tutte le sue fasi”, proseguono dall’amministrazione Zuccalà. La struttura, una volta acquisita, dovrebbe essere riqualificata o demolirla: ad ogni modo, la comunità chiede per l’ecomostro un cambio di rotta da storia dell’orrore, a favola con lieto fine.