Ponte di Ariccia, lavori di consolidamento: se ne occupa una nuova impresa

Lavori di consolidamento del Ponte di Ariccia: se ne occupa una nuova impresa: l’Anas li ha affidati alla società ATI SE.Gi. S.p.A – Ceprini Costruzioni s.r.l. che proseguirà nell’intervento di consolidamento strutturale e conservativo del ponte monumentale.

Iniziate anche le operazioni per il montaggio dei ponteggi esterni che consentiranno l’intervento sulle facciate del manufatto.

La pianificazione dei lavori ha avuto come priorità la riduzione dei disagi alla circolazione stradale sul territorio di Ariccia, per non danneggiare l’economia locale e gli spostamenti: solo dopo il periodo estivo si procederà con la chiusura al traffico del ponte.

Gli interventi strutturali riguarderanno le pile e le arcate, nell’ottica di un restauro delle superfici esterne e di demolizione e ricostruzione della soletta dell’impancato stradale. In più, una nuova pavimentazione stradale, e un rinnovato sistema di smaltimento delle acque.

538 i giorni di lavoro, comprensivi di 12 mesi di chiusura della circolazione sul ponte per un investimento pari a 5,5 milioni di euro.