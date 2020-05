Pornostar: Lana Rhoades, un ‘concentrato’ di eros e bellezza, è tra le le 10 più cliccate al mondo. Video

La quarantena è lunga, monotona e, soprattutto, con il passar dei giorni, a meno che non ci si applichi con regole ferree e un ordine igienico ed alimentare ben preciso, inevitabilmente si cade in preda ad una confusione totale. Così, nella maggior parte dei casi, si mangia ad orari prima impensabili e, soprattutto la notte (visto che al mattino la sveglia tace), si tira tardissimo.

Ora, visto che la ‘noia’ gioca brutta scherzi, si riacquisisce una sorta di ‘libertà adolescenziale’, dove finalmente il tempo concede spazi e libertà prima occupate da responsabilità ed incombenze varie.

E come hanno riportato diverse agenzie di stampa, una delle conseguenze più ‘curiose’ – ma non più di tanto – è che in Italia le visite dei siti per incontri hard sono cresciuti di oltre il 25%. Ancor più poi le visualizzazioni di portali intitolati ai film hard, con un ordine ben preciso, quasi a ripercorrere una sorta di classifica che racchiude in toto le pornostar maggiormente seguite al mondo.

Ma chi sono?

Da questa settimana abbiamo quindi deciso di dedicarci a questo settore diciamo di ‘nicchia’ – in realtà molo più popolare di quanto si pensi – andando a conoscere da vicino le ‘desideratissime’ protagoniste di questo ‘segreto’ mondo carnale.

Ora, premesso quindi l’incredibile surplus di traffico registrato nei portali di intrattenimento a ‘tre ics’ (xxx), abbiamo scelto Pornhub: uno, perché a differenza del sito dell’Inps (andato in tilt in un’ora), questo server riesce tranquillamente a sopporta qualcosa come 40 mln di contatti al giorno e, due, per la straordinaria completezza dei suoi contenuti, per altro tutti facilmente gestibili.

Oltretutto, Pornhub stila una serie di classifica di preferenze di generi, e contesti, nonché quella che a noi interessa: le pornostar maggiormente seguite dagli utenti.

Dunque, ogni domenica ci concentreremo su ciascuna attrice, con dovizia di particolari (misure, vita privata, film, tempo libero), oggi vediamo insieme chi è la pornostar più amata…

Lana Rhoades, un ‘concentrato’ di eros e bellezza

A dispetto dei suoi appena 23 anni (è nata a Chicago il 6 settembre del 1996), oltre che per sue ‘indiscusse capacità’ raccontate dalle pellicole che interpreta, Lana Rhoades è anche un abile imprenditrice. La vetta della classifica, a fronte delle oltre 345 milioni di visualizzazioni ricevute, è indiscutibilmente sua.

Alta un metro e sessanta centimetri, per 59 chili di peso, Lana debutta nell’aprile del 2016, appena giunta a Los Angeles. Del resto, basta guardarla per capire come sia stato tutto così semplice e veloce.

Infatti, solo nel primo anno, Lana compare in ben 50 pellicole (ad oggi sono oltre 250). In breve tempo firma per le maggiori produzioni mondiali del calibro di Evil Angel, Jules Jordan Video, Tushy, Elegant Angel e HardX.

Nell’agosto del 2016 è anche comparsa nella copertina di ‘Pentohouse’ mentre, l’anno dopo, è stata premiata agli Xbiz Awards nella categoria ‘Best New Starlet’, e agli Avn Awards con il premio del pubblico “Hottest Newcomer”.

La scelta di diventare imprenditrice di se stessa

Nel marzo dello stesso anno ha debuttato con suo dvd, ‘Lana’, molto seguito – e scaricato – dalle piattaforme digitali. Esperienza che la incoraggia a divenire imprenditrice di se stessa e, in breve tempo, gli incassi le danno ragione.

Realizza così diverse pellicole ed il secondo ‘capitolo’ della sua ‘Lana Rhoades Unleashed’, un dvd che sbaraglia tutti i concorrenti.

Libera di fare tutto ciò che vuole – e come vuole – nel gennaio 2018, come ‘indipendente’ è riuscita a conquistare i prestigiosi Avn Awards dove, nel corso dell’annuale ‘Adult Entertainment Expo’, di Las Vegas, ha trionfato nella categoria ‘Best Anal Sex Scene’, grazie alle ‘audaci’ sequenze che caratterizzano il vendutissimo ‘Anal Savages #3’.

Lana, ‘desiderata’ da un grande campione del calcio…

Attivissima sui social, la sua pagina Instagram è praticamente ‘un porto di mare’. Agli inizi di marzo è nuovamente salita agli onori delle cronache gossip, rivelando: “Ho ricevuto un messaggio privato da un calciatore che ha un contratto da 80 milioni di dollari, ed ha 43 milioni di follower”.

Ovviamente è partito subito il ‘totocampione’, oltretutto, visti i guadagni di quest’ultimo, la rosa dei candidati è anche abbastanza ristretta. Tuttavia lei si è limitata da aggiungere che il suo ammiratore, se tale, deve dimostrarlo comprandole una casa da 18 milioni di euro a New York…

Gli ‘speciali’ allenamenti di Lana per tenersi in forma…

