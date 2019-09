Porta a Porta 2019, oggi 10 Settembre 2019 riparte Bruno Vespa su Rai 1. E ci sono delle novità

La nuova stagione televisiva presenta, come di consueto, novità e nuove proposte ma anche diverse conferme: tra queste, su Rai Uno, la trasmissione cult per eccellenza: Porta a Porta.

Riparte ancora una volta Porta a Porta, il programma di Bruno Vespa, uno dei prodotti simbolo di Rai 1. E’ già la venticinquesima edizione: e il giornalista e scrittore preannuncia qualche piccola novità. Quali?

Porta a Porta 2019, oggi 10 Settembre 2019 riparte: Bruno Vespa annuncia novità nella trasmissione

Porta a Porta su Rai1 prende dunque il via dal 10 settembre 2019. Il celeberrimo talk politico, sociale e di attualità condotto da Bruno Vespa in seconda serata su Rai1 riapre i battenti con la sua consueta sigla e con un piano volto anche alle novità.

Come detto il debutto è previsto per martedì 10 settembre 2019 con la prima puntata della venticinquesima edizione.

Porta a Porta andrà in onda il martedì, mercoledì e giovedì.

Lo stesso Vespa, per questa edizione numero 25 ha indicato delle novità, anche a al centro del programma resteranno i capisaldi dell’attualità, della politica, e gli eventi di cronaca, costume e società.

Oltre a questo, non mancheranno le puntate speciali con Bruno Vespa sempre pronto a trattare temi di carattere nazionale ed internazionale o di particolare urgenza.

“Il pubblico continua a starmi vicino”, ha detto Vespa, chiamato a commentare i 25 anni di Porta a Porta.

“Diciamo che sono un po’ di anni che faccio questo lavoro. L’azienda mi dà di nuovo fiducia e anche il pubblico, che è quello che conta di più, continua a esserci molto vicino. Se Dio vorrà, dunque, in settembre cominceremo una nuova stagione di ‘Porta a Porta’, la venticinquesima, con qualche piccola novità”.

Ma quali saranno queste novità. Per scoprirlo, dato che Vespa non si sbottona, occorre essere presenti all’appuntamento con Porta a Porta 2019 da martedì 10 settembre 2019 in seconda serata su Rai1.