Porta a Porta: da questa sera torna la “Terza Camera” di Bruno Vespa

Esattamente una settimana fa la Rai ne aveva deciso la sospensione, applicando la “disposizione aziendale di carattere prudenziale” applicata a “tutte le persone che sono state a stretto contatto con soggetti positivi al coronavirus nei propri studi”. La precedente ospitata del segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, risultato positivo al Covid-19, aveva portato i vertici della tv di Stato a questa decisione.

Passati sette giorni, seppur non privi di polemiche, ritorna nella seconda serata di RaiUno l’appuntamento con Porta a Porta, il talk show di approfondimento condotto da Bruno Vespa. La terza Camera dello Stato, molto probabilmente, ripartirà dall’emergenza coronavirus e dal decreto governativo con le relative misure economiche.

Porta a Porta: Bruno Vespa sbarca su Facebook

Uniti ce la faremo! Apprezzo la disciplina con cui gli italiani sembrano aver accettato le nuove restrizioni, così come apprezzo lo stanziamento di 25 miliardi promesso dal governo.Ma attenzione, è necessario tutelare tutte le categorie, anche i piccoli negozi che rischiano di non riaprire. Il vero punto, visto che l’epidemia ha colpito un’Italia che non cresce da vent’anni, è spendere subito le decine di miliardi di opere pubbliche incagliate dalla burocrazia.Si moltiplichino i commissari come per il ponte di Genova. E ce la faremo! Posted by Bruno Vespa – autentico on Friday, March 13, 2020

Nella settimana in cui il programma non è andato in onda, l’ex direttore del Tg1, probabilmente per non perdere il contatto col proprio pubblico, ha aperto la sua pagina fan su Facebook. Bruno Vespa – autentico al momento conta meno di 600 iscritti e l’ultimo aggiornamento risale al 14 marzo. Ne avrà di strada il conduttore di Porta a Porta per raggiungere, ad esempio, il milione e duecento mila fan della pagina di Enrico Mentana.