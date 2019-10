Povia ricoverato: “Sarò operato ed ho paura ma sono ottimista”

Probabilmente con il cuore in gola, poco prima di entrare in sala operatoria – forse per esorcizzare l plausibile paura – il cantautore Giuseppe Povia ha deciso di affidare le sue sensazioni al social: “Sono in ospedale… Pronto per essere operato domattina per una cosa che nel tempo si è aggravata. Ho paura ma sono in buone mani, qui c’è un team fantastico. Al risveglio vi leggerò. Mi hanno sempre chiesto qual è la mia canzone più bella, ora lo posso dire.. questa, ascoltatela vi emozionerà. Mettete commenti belli eh!!”. Quindi, a seguire, il trionfatore del Sanremo 2006, aggiunge il video di una sua canzone: “Tornerò quando starò meglio – si congeda poi – e spero col cuore che arriveranno buone notizie. #sognounfuturomagico (vi voglio bene eterni bambini)”.

