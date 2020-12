Precipita dal secondo piano, 17enne grave. Si è pensato subito a una tragedia, per fortuna rivelatasi poi solamente sfiorata. A terra il corpo di una ragazza di diciassette anni dopo un volo di diversi metri. È accaduto ieri pomeriggio in un’abitazione di via Madonna della Neve, all’ingresso di Isola del Liri, poco distante dal confine con il territorio di Castelliri. La ragazza è precipitata nel vuoto dal secondo piano, sembra da una finestra. Immediato l’allarme e l’arrivo sul posto dei primi soccorritori.

Precipita dal secondo piano, 17enne grave: la dinamica

Il personale del 118 ha subito constatato la gravità delle condizioni della giovane. Ha perciò allertato un elicottero dell’Ares che poco dopo si è portato sulla zona, ha individuato un terreno adatto per atterrare ed è sceso in località La Piana, in territorio di Castelliri. La ragazza è stata stabilizzata sul posto e caricata sull’eliambulanza che è partita alla volta dell’ospedale San Camillo di Roma. Qui la giovane è arrivata in codice rosso. Dai primi accertamenti radiografici avrebbe subito la frattura di una vertebra oltre a quella di una caviglia.