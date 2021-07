Premier League, arrestato un giocatore per pedofilia: l’Everton sospende un tesserato

Venerdì un giocatore della Premier League è stato arrestato con l’accusa di pedofilia. La notizia che ha sconvolto il mondo del calcio inglese è stata rilanciata ieri dai media locali. Per motivi di riservatezza non è stato ancora reso noto il nome del giocatore indagato. Secondo i giornali inglesi si tratterebbe di un 31enne che gioca anche nella nazionale del proprio paese.

Nel frattempo l’Everton, club di Premier League, ha sospeso un proprio tesserato in attesa che le indagini della polizia facciano chiarezza sull’accaduto. Anche in questo caso la società non ha reso pubblico il nome del giocatore: “L’Everton può confermare di aver sospeso un giocatore della prima squadra in attesa di un’indagine della polizia. Il Club continuerà a supportare le autorità nelle loro indagini e al momento non rilascerà ulteriori dichiarazioni”, ha scritto il club di Liverpool.

L’uomo arrestato, secondo fonti della polizia inglese, avrebbe pagato la cauzione in attesa degli sviluppi delle indagini. In casa del calciatore, inoltre, sarebbero stati sequestrati oggetti utili alle indagini.