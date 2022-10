Presidente della Camera: eletto il ‘leghista’ Lorenzo Fontana. Il centrodestra si è ricompattato

Dunque è il ‘leghista’ Lorenzo Fontana il nuovo presidente della Camera. Finalmente, dopo i 3 voti nulli di ieri, stamane al primo previsto, a riprova della ‘ritrovata compattezza’ del centrodestra, è stato subito raggiungimento il quorum: 222 i voti ricevuti.

A seguire, Maria Cecilia Guerra ne ha contati 77, Federico Cafiero de Raho 52, mentre 22 sono andati a Matteo Richetti. In tutto ciò da contare anche due voti dispersi, 11 schede nulle, e 6 schede bianche.

Ma ripercorriamo la mattinata, particolarmente attesa dopo le polemiche seguite per quanto accaduto ieri a Senato. Dopo le tre sessioni di voti senza quorum di ieri, oggi il centrodestra ‘doveva per forza di cose’ farsi trovare unto sull’elezione del presidente.

Presidente della Camera: il centrodestra è entrato in Aula compatto sostenendo Lorenzo Fontana

Stamane, nel bel mezzo di un ‘capannello’ di matrice leghista, con al centro il ‘Patron’ Umberto Bossi, il segretario del Carroccio vedendo arrivare Fontana ha detto a Bossi: “Umberto ti presento il nuovo presidente della camera, è veneto…”.

Ma non solo, riguardo al già vicepresidente della Camera, via Twitter anche Tajani ha confermato che “Forza Italia voterà Lorenzo Fontana come Presidente della Camera dei deputati. Dopo lo strappo di ieri al Senato, sulla scheda scriviamo Lorenzo Fontana, visto che ce ne sono diversi…“.

Poco dopo anche la premier in pectore, e leader del centrodestra ha rimarcato: “Faremo oggi il nostro presidente della Camera, lo faremo alla prima votazione e il nostro nome è Fontana”.

Presidente della Camera: le opposizioni (Pd, Articolo 1, +Europa ed Alleanza Verdi sinistra), erano per Maria Cecilia Guerra

E le cosiddette forze di opposizione, anch’esse protagoniste ieri di uno ‘scivolone’ in Senato, come si sarebbero comportate oggi? Il Pd ha dichiarato da subito che il nome che andranno a proporre è quello della sottosegretaria al Mef, Maria Cecilia Guerra. Una figura rispetto alla quale il deputato e coordinatore di Articolo 1, Arturo Scotto, ha twittato: “Orgoglioso di votarla alla Presidenza della Camera. Una persona seria. Un messaggio chiaro alla destra che propone con La Russa e Fontana un’idea di Paese regressiva: i nostri valori non sono negoziabili“.

Scelta condivisa anche dai deputati di +Europa, il segretario Benedetto Della Vedova, ed il presidente Riccardo Magi, che hanno affermato “Voteremo Cecilia Guerra come candidata alla Presidenza della Camera. Lei ha una storia e una cultura politica diversa della nostra, ma oggi di fronte alla candidatura di Lorenzo Fontana, con la quale la destra impone di prepotenza una visione estrema e reazionaria sui diritti, scegliamo una donna libera e aperta sui diritti civili e le libertà di tutti e soprattutto delle donne“.

Infine, attraverso una nota, ecco anche un’altra conferma: “Di fronte allo scenario che si sta delineando nel Paese con una destra che al Senato ha eletto un nostalgico del Ventennio e a Montecitorio propone un oltranzista contro i diritti delle donne e della comunità lgbt+, con controversi rapporti con la Russia di Putin, riteniamo che sia necessario dare un segnale della massima coesione delle opposizioni per dare inizio ad una nuova stagione di contrasto alla destra. Cecilia Guerra è una figura che può rappresentare degnamente le Istituzioni per le competenze e per il suo impegno politico al servizio del bene comune. Pertanto i deputati e le deputate dell’Alleanza Verdi Sinistra (che attualmente sono 10, avendo due parlamentari in malattia) la sosteranno“.

Presidente della Camera: il Terzo polo (Iv ed Azione) puntava su Richetti, mentre il M5s su De Raho

E se il cosiddetto Terzo Polo (Iv e Azione), aveva invece affermato che si sarebbe schierato a favore di Matteo Richetti, attraverso Giuseppe Conte, il M5s ha annunciato che si sarebbe a sua volta concentrato su un suo candidato: “Voteremo Cafiero De Raho“.

Max