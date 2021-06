Prossima settimana con piogge e temporali, ecco dove e quando

Tornano piogge e temporali. E’ questa la novità emersa dagli ultimi aggiornamenti che confermano per l’inizio della prossima settimana l’arrivo di correnti fresche e instabili, in grado di scatenare focolai temporaleschi su quasi tutti l’Italia. Insomma fino a quasi metà mese l’atmosfera non riuscirà a trovare pace e un po’ come avvenuto nella scorsa primavera l’alta pressione sarà costretta alla ritirata.

Ma andiamo con ordine, analizzando le previsioni aggiornate e le ultimissime novità per capire meglio dove sarà necessario tenere a portata di mano l’ombrello.

La prossima settimana si aprirà subito all’insegna del maltempo a causa dell’ingresso in quota di correnti fresche e instabili che dall’Europa nord-orientale raggiungeranno velocemente il bacino del Mediterraneo, dando il via ad una fase molto instabile. Lunedì 7 ci aspettiamo, di conseguenza, intensi acquazzoni già dal mattino, soprattutto sul Triveneto, sulle Alpi e sulle Prealpi in genere, poi in estensione al resto del Nord fino a coinvolgere anche le regioni del Centro.

Discorso molto simile per martedì 8 giugno, quando si manterrà attiva una circolazione ciclonica foriera di temporali che interesseranno ancora una volta le regioni centro-settentrionali, la Puglia e la Basilicata. Come avviene spesso durante la stagione estiva non mancheranno certo delle pause asciutte, con il sole che riuscirà a far capolino e scaldare notevolmente i bassi strati dell’atmosfera. Sarà poi appunto il calore in eccesso a fornire l’energia necessaria per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche che “scoppieranno” durante le ore pomeridiane e serali, con il rischio più che concreto di fenomeni localmente molto forti, accompagnati talora da raffiche di vento e grandine.

Mercoledì 9 avremo ancora piogge e rovesci temporaleschi soprattutto sull’arco alpino, prealpino e sulle regioni centro-meridionali tirreniche.

Successivamente, avremo una temporanea rimonta dell’alta pressione che garantirà più sole su buona parte dei settori per la giornata di giovedì 10, salvo qualche piovasco o isolato temporali all’estremo Sud e sulle Alpi. Ma attenzione, le condizioni potrebbero subito peggiorare nuovamente sotto i colpi di un affondo temporalesco atteso per il successivo weekend, di questo comunque avremo modo di riparlarne nei prossimi aggiornamenti.

Insomma, l’estate non sembra partire col piede giusto. Staremo a vedere se ci saranno conferme nei prossimi giorni.