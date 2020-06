Proteste alla Casa Bianca, sui social sicuri: “I Simpson hanno previsto anche questo”

“Scusate vado a vedere i Simpson perché voglio sapere cosa succederà domani”. E’ solo uno dei tanti messaggi che in queste ore stanno apparendo su Twitter in relazione a quella che, secondo moltissimi utenti del noto social network, sarebbe l’ennesima predizione dei Simpson, sempre capaci di vedere al futuro nella giusta direzione.

Il riferimento in particolare è a quanto accaduto questa notte. La morte di Gorge Floyd ha scatenato negli Stati Uniti un’ondata di proteste che ha travolto quasi tutte le città americane, Washington inclusa. Nelle ultime ore sono state segnalati scontri fuori dalla Casa Bianca, con diversi protestanti arrivati a ridosso delle residenza presidenziale per manifestare il loro sdegno nella vicenda Floyd.

Come nei Simpson

Una scena che ricorda molto da vicino quella raccontata in una puntata del celebre cartone. Si vede un gruppo di persone avvicinarsi minacciosamente verso la Casa Bianca, con torce in mano e l’intenzione di fare valere la propria voce. Nel frattempo la residenza del presidente degli Stati Uniti e spenta e batte in ritirata.

Un po’ come successo questa notte. Un gruppo di manifestanti si è trovato nelle vicinanze della Casa Bianca. Inoltre il New York Times e la CNN hanno reso noto che il presidente Trump sia stato condotto in un bunker segreto della residenza insieme alla moglie. La somiglianza tra la ricostruzione degli eventi avvenuti la scorsa notte e la scena raccontata dai Simpson sono evidenti, tanto che il cartone, e le sue doti profetiche, sono arrivate in tendenza su Twitter.