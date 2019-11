Puglia Music Festival ai Magazzini Generali di Milano

Si svolgerà il 23 novembre alle ore 21.30 presso i Magazzini Generali, a Milano, Puglia Music Festival, naturale evoluzione de “La Notte di San Martino”, l’evento salentino che da 17 anni fa scatenare migliaia di pugliesi e puglialovers. Grazie alla partnership tra le associazioni Pugliesi a Milano e SalentoUs, si è deciso di allargare gli orizzonti rendendo l’evento una vera e propria festa della musica, in cui celebrare le melodie della Puglia attraverso voci e suoni di artisti pugliesi, in un percorso di continuità rispetto alla tradizione.

Una lunga notte, dalle 21.30 fino a tarda notte, che vedrà la presenza di artisti noti nel panorama pugliese in uno dei luoghi storici di Milano in tema di eventi e concerti, i Magazzini Generali.

Non mancheranno degustazioni di prodotti made in Puglia (taralli, panzerotti, rustici, pasticciotti,) e tanti amici pugliesi a Milano che approfitteranno di questa occasione per celebrare la propria terra.

Il progetto è a cura dell’Associazione Internazionale dei Salentini – Salento.US, supportato dall’Associazione dei Pugliesi a Milano e patronicinato dalla Regione Puglia e Puglia Promozione.

Gli artisti che si alterneranno sul palco: Sciacuddhuzzi feat Emanuela Gabrieli, gruppo musicale etnico fondato e diretto da Francesco Attanasi una ensemble di strumenti acustici (voce, violino, fisarmonica, chitarra, contrabbasso e tamburello a sonagli) di estrazione prevalentemente popolare. Canzoniere Grecanico Salentino, fondato nel 1975 dalla scrittrice Rina Durante, primo vincitore italiano del prestigioso Songlines Music Awards. Il gruppo è composto dai principali protagonisti dell’attuale scena pugliese, che reinterpretano in chiave moderna le tradizioni che ruotano attorno alla celebre pizzica tarantata rituale. KALIBANDULU – The Jugglin From Mars direttamente dal Salento con DJ Moiz & Don Leo, un sound system italiano di musica reggae/dancehall.

Puglia Music Festival vede la collaborazione di diverse associazioni pugliesi a Milano come Inchiostro di Puglia, La Notte di San Martino, Milano e la Puglia, Associazione Regionale Pugliesi, The Wander Bus.

Magazzini Generali, Via Pietrasanta, 16, Milano

Info utili: apertura cancelli ore 21.00. Ingresso: 12 euro – Prevendite su Dice.fm: 13,20 euro. L’acquisto delle prevendite dà diritto all’ingresso prioritario.

Max