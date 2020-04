Pure Country – Una canzone nel cuore, trama del film in onda su Canale 5

Nuovo giorno, nuovo appuntamento su Canale 5, Mediaset ha dovuto stravolgere il proprio palinsesto a causa dell’emergenza coronavirus che ha imposto la sospensione di diversi programmi, tra i quali Uomini e Donne, uno dei più seguiti del pomeriggio. Per far fronte a questa mancanza la rete si è quindi adoperata per trovare programmi per colmare il buco.

Dai film televisivi alle fiction, sono diverse le scelte fatte da Mediaset in queste settimane d’isolamento forzato. Oggi mercoledì 8 aprile, ad esempio, andrà in onda Pure Country – Una canzone nel cuore, film statunitense del 2017 in onda in prima visione in Italia a partire dalle 14 e 40 circa.

Pure Country – Una canzone nel cuore, di cosa parla

Pure Country – Una canzone nel cuore racconta la storia di due sorelle unite dal legame di sangue e dalla passione per la musica, che vorrebbero rendere il loro mestiere. Per questo decidono di lavorare duramente per proporre i loro brani in alcuni locali di Nashville, città dove è nato il mito di Elvis.

La storia si farà ancora più avvincente quando la figura del padre scomparso farà nuovamente irruzione nella vita delle due ragazze con una lettera datata diversi anni prima, nella quale l’uomo rende noto il suo amore per la musica. Una rivelazione che darà ancora più forza alle sorelle di trovare la loro strada nella musica, la loro passione più grande.