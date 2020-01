Qual è il miglior periodo dell’anno per comprare uno smartphone

Sebbene ormai non riusciamo a immaginarci senza, in realtà gli smartphone fanno parte della nostra vita da circa un decennio. Dieci anni durante i quali abbiamo avuto però modo di osservare le oscillazioni del mercato, e capire che ci sono periodi più o meno favorevoli per acquistare un nuovo telefono.

A meno che non siate quel tipo di persone che si accampano di notte per essere primi a entrare nell’Apple store il giorno del lancio, nel momento in cui avete deciso di cambiare il vostro smartphone vi sarete sicuramente interrogati su quale sia il periodo migliore per procedere all’acquisto. Abbiamo voluto facilitarvi le operazioni con una guida ragionata.

I saldi tecnologici, periodi convenienti per tutti

Nella maggior parte dei casi la convenienza varia in base al modello e alla casa produttrice. Tuttavia, vi sono dei periodi unanimemente validi per fare ottimi affari, così come ci sono periodi in cui è generalmente sconveniente fare acquisti. A questi ultimi appartiene sicuramente il periodo natalizio, quando la necessità di comprare regali dell’ultimo minuto ci fa chiudere un occhio sui prezzi. Anche nel mercato tecnologico, infatti, la fluttuazione dei prezzi dipende dai classici parametri di domanda e offerta.

Viceversa, alcuni mesi o settimane risultano ottimali per l’acquisto non solo degli smartphone, ma di ogni tipo di prodotto tecnologico. In principio si trattava solo del Cyber Monday, il giorno di sconti folli dedicato esclusivamente ai digital device. Oggi questo giorno si è ampliato, e coinvolge anche il Black Friday, e tutta la settimana precedente, e in alcuni casi addirittura due settimane, tendenzialmente con offerte lampo per stimolare i clienti. Occhio quindi alla seconda metà di Novembre, questo è decisamente il momento per comprare uno smartphone se non avete idea del modello desiderato, o se vi è indifferente. Gli esperti di LaTop10 hanno creato una speciale classifica dei migliori smartphone di quest’anno che potrà aiutarti nella scelta.

Per chi desidera un modello specifico

È chiaro che se desiderate l’ultimo modello il risparmio non rientra nei vostri piani. Se invece siete orientati verso una o più case produttrici, ma preferite risparmiare anziché avere l’ultimissima tecnologia, allora questi consigli possono aiutarvi. Per prima cosa, monitorate i siti di settore per scoprire che caratteristiche avranno i nuovi modelli. Più sono diverse rispetto al passato, più è probabile che il prezzo dei modelli precedenti scenderà.

In secondo luogo, tenete d’occhio le date di uscita dei nuovi smartphone. Ogni casa produttrice, per aumentare l’hype, sceglie delle date specifiche e costanti nel tempo per le presentazioni. Settembre per Apple, Marzo per Samsung e via discorrendo. Tendenzialmente, circa due mesi dopo l’uscita del nuovo modello, il prezzo di quello precedente raggiungerà il picco della sua convenienza.

Risparmiare anche sugli ultimi modelli

Anche chi desidera l’ultimo modello di smartphone, ma non ha fretta di tenerlo tra le mani subito dopo la sua uscita, può spuntare ottimi prezzi. Il costo degli smartphone infatti è soggetto a un calo fisiologico, ancorché programmato, un paio di mesi dopo l’uscita. È questo il tempo stimato dalle aziende perché si esaurisca il filone degli entusiasti che sono disposti a pagare un po’ di più.

Inoltre, poiché la maggior parte dei rilasci cade in autunno o in primavera, i due mesi stimati sono approssimativamente vicini ai saldi estivi e al periodo del Black Friday. Periodi in cui le persone sono propense a spendere, ma non a pagare il prezzo pieno. Nel dubbio, quindi, conviene sempre muoversi durante i saldi.

Riassumendo: i migliori periodi per comprare il nuovo smartphone

Come abbiamo visto, non c’è un periodo fisso per concludere un buon affare. Molto dipende da cosa si desidera. Se non si hanno esigenze specifiche, conviene muoversi nel periodo dei saldi tradizionali o del Black Friday. Anche le aziende tecnologiche infatti sfruttano la scia dei saldi, e propongono ottime offerte. Novembre, Febbraio e Agosto sono sicuramente mesi da tenere d’occhio.

Se invece volete un modello specifico, o una serie particolare, monitorate i periodi di rilascio. Servono sia per chi non vuole l’ultimo modello, che in quel periodo troverà in sconto il modello precedente, sia per chi desidera l’ultima versione di smartphone. Questi ultimi dovranno solo aspettare che l’euforia diminuisca, e con essa si abbasseranno anche i prezzi. Ecco, quello è il momento giusto per mirare e colpire!