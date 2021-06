Quarantena da Gb, Pregliasco: “Pesa incognita variante Delta”

“Una quarantena di 5 giorni per chi proviene dalla Gran Bretagna con obbligo di tampone mi sembra di buon senso, è qualcosa che in qualche modo può dare il tempo di verificare”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell’Università Statale di Milano, sul provvedimento del ministro Speranza. “L’incognita della variante Delta pesa – dice Pregliasco – In Inghilterra già sta scemando, però – avverte – c’è, come ho detto più volte, questo rischio di un colpo di coda del virus e questo è l’elemento da evitare”.

Quanto all’addio alle mascherine all’aperto a fine giugno, “vediamo come vanno le cose con buon senso e anche per l’aspetto psicologico di step successivi che possano essere realizzati con attenzione, in modo che siano tutte aperture verso il meglio e senza tornare indietro”, afferma Pregliasco.