Quarantena League annullata, il motivo

La Quarantena League è annullata, lo hanno annunciato le Iene a pochi minuti dall’inizio della competizione che avrebbe dovuto ricreare un vero e proprio campionato di FIFA giocato dai protagonisti dello sport e non solo. Con il calcio fermo la trasmissione di Italia 1 aveva infatti pensato di riunire i tifosi con un’altra competizione.

Tanti gli ospiti eccellenti che avrebbero dovuto partecipare. Avrebbero sì, perché alla fine la Quarantena League è stata annullata. Nessun rinvio quindi, ma direttamente uno stop all’intera competizione. A spiegare il motivo dell’annullamento della Quarantena League ci hanno penato direttamente le Iene attraverso un comunicato.

Perché è stata annullata la Quarantena League

Questo il comunicato del programma di Italia 1 apparso sul sito e che annuncia di fatto l’annullamento della competizione per problemi burocratici: “Le Iene stoppano POCHI MINUTI prima dell’avvio la QUARANTENA LEAGUE, il campionato di calcio alternativo che 32 giocatori di serie A avrebbero dovuto giocare da casa loro con la Playstation- si legge – L’organizzazione di questa manifestazione che coinvolgeva gran parte del cast delle Iene, Pierluigi Pardo e una nutrita compagine di sportivi, non è riuscita a risolvere tutti i problemi per poter cominciare questo pomeriggio come precedentemente annunciato”.

Continua la nota: “La nostra redazione, che ha lavorato alla costruzione di questo torneo rigorosamente da casa, non ha tenuto conto di tutti gli aspetti burocratico legali che un’azienda è chiamata a osservare. Per cui quello che all’inizio sembrava un gioco tra amici costretti a casa in astinenza da calcio si è tramutato in una manifestazione da risvolti che potevano non essere in linea con i requisiti imposti a un editore televisivo. Ringraziamo tutte le persone che abbiamo coinvolto e tutte quelle che da questo pomeriggio avrebbero seguito le 31 partite in programma” conclude il comunicato delle Iene.