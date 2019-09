Quelli Che Il Calcio: ospiti, anticipazioni, inviati e novità della nuova stagione

Quelli Che Il Calcio torna ad animare la domenica pomeriggio di Rai 2 a partire da oggi, 22 settembre 2019, con una nuova stagione ricca di novità. Enrico Lucci e le sue irriverenti interviste sono la prima novità di questa edizione di “Quelli che il calcio”, che riparte oggi a partire dalle ore 14.00. La collaudata squadra del programma, capitanata ancora da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, affiancati da Ubaldo Pantani e Brenda Lodigiani, si arricchisce di un inviato molto speciale.

Lo storico appuntamento della domenica pomeriggio di Rai 2 allarga il perimetro d’azione, aggiungendo al commento calcistico del campionato della serie A e degli altri sport una lettura ironica dell’attualità e della scena politica. Enrico Lucci inizia la sua collaborazione alla trasmissione con un’intervista all’ex ministro Matteo Salvini, ma sarà anche l’inviato di punta del programma, sguinzagliato in tutta Italia.

I divani del rinnovato studio Tv3 di Milano oggi pomeriggio accoglieranno l’ex allenatore Serse Cosmi; l’attore romanista Paolo Calabresi, orgoglioso padre di Arturo, il giovane difensore del Bologna in prestito all’Amiens; la giornalista sportiva Giorgia Cardinaletti e la campionessa di taek wondo Maristella Smiraglia.

Il racconto delle imprese calcistiche e sportive è ancora affidato a Emanuele Dotto affiancato da Federico Russo. Ma i riflettori di Quelli che il calcio si accenderanno anche sulla nobiltà decaduta del Palermo calcio, con un collegamento dalla Grande Mela con l’imprenditore italo-americano Tony Di Piazza, neo comproprietario della squadra rosanero.

Il Presidente Giuseppe e l’allenatore Antonio Conte saranno interpretati da Ubaldo Pantani, mentre Brenda Lodigiani vestirà i panni della giovane attivista svedese Greta Thunberg, promotrice della Week for Future, che prende il via proprio domenica.

Spetterà invece a Melissa Greta Marchetto introdurci nel mondo dei sogni, delle sfide e degli errori cantati nella ballata “Mare di notte” che il black Pulcinella Clementino proporrà in studio. Il brano, tratto dall’album “Tarantelle”, è stato composto dall’artista partenopeo in una house boat di Amsterdam.

Per non trascurare il dibattito che accende il Paese, il programma prevede anche uno spazio dedicato alla politica: gli onorevoli Pierferdinando Casini e Debora Serracchiani saranno i primi politici chiamati a misurarsi in un serrato confronto nella Tribuna politica allestita allo stadio Dall’Ara di Bologna, dove seguiranno la sfida Bologna – Roma. Lecce – Napoli sarà presidiata dalla pastry chef Isabella Potì e dal napoletanissimo Patrizio Rispo. Per Sampdoria – Torino, infine, ci saranno Dario Vergassola e l’ex allenatore della nazionale di pallavolo Mauro Berruto, tifoso granata. Il “Centone”, interpretato live da Luca e Paolo, sarà eseguito dalla milanesissima resident band I Jaspers, che firma anche la colonna sonora del programma.