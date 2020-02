Ragazza aggredita da un toro a Milano: stava andando a scuola

Doveva essere una mattinata come le altre per una giovane diciassette milanese. La ragazza stava andando a scuola, come sempre, la mattinata però si è trasformata in un incubo a causa di un insolito incidente.

La 17enne, infatti, è stata aggredita da un toro. L’animale probabilmente è fuggito da un vicino allevamento ad Abbiategrasso per poi avvicinarsi al centro abitato dove ha aggredito la ragazza. La giovane ha riportato delle ferite al braccio, al collo e alla schiena, fortunatamente però non è in gravi condizioni.

Immediata la corsa all’ospedale Niguarda, dove è stata medicata. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine per capire la situazione e per riportare l’animale nell’allevamento da cui è con ogni probabilità scappato per giungere a Milano.