Raggi: “Stiamo pensando di chiudere tutti i parchi e le ville di Roma”

Dopo aver annunciato di aver proceduto alla ‘sanificazione’ di tutti i mezzi pubblici in servizio sulle strade del territorio capitolino, intervenendo nell’ambito dell’assemblea intitolata alle misure da intraprendere per arginare i contagi da Covid-19, la sindaca Virginia raggi ha affermato che ’Stiamo lavorando ad un’ordinanza per la chiusura di parchi e ville recintate. Su Villa Borghese – ha aggiunto la prima cittadina – dal momento che non è recintata”.

“Basta assembramenti in strada, più polizia”

Inoltre, alla luce delle numerose sanzioni – e denunce -emesse in questi primi giorni a quanti, noncuranti delle disposizioni, hanno contenuto imperterriti a restare a chiacchierare nelle strade, la sindaca ha avvertito che “intensificheremo i controlli della polizia locale per evitare assembramenti’’.

“La gente va nei parchi ma deve stare a casa”

Quindi la Raggi, per motivare questa scelta ha tenuto a sottolineare che ”Le persone vanno ancora nei parchi, complice il bel tempo e alcune indicazioni contrastanti, abbiamo sentito ministri dire che si può andare nei parchi a passeggiare anche se da soli. E’ una misura dura ma questo non è il momento di uscire’’.

Max