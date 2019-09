Ramona Badescu: “Incinta a 50 anni in modo naturale”

Tiene subito a precisare che “anche se ho 50 anni come età anagrafica, come età biologica ne ho 32, come dimostrano le analisi, perché non ho mai praticato eccessi e ho avuto una vita sana”. Così, con questa promessa che – rispetto a chi si alza al mattino presto, prepara la colazione, veste i figli, li porta a scuola, va al lavoro, esce per la spesa, torna, cucina, rassetta e, sul tardi poi crolla al letto – fa di lei un’aspirante candidata al titolo di ‘Miss Simpatia’, Ramona Badescu affida al settimanale ‘Diva e donna’ le sue prime sensazioni da prossima mamma, apparendo col pancione in bell’evidenza.

Con un passato da attrice e showgirl (negli anni passati ha lavorato moltissimo), e l’esperienza ‘politica’ romana del 2008 nella giunta Alemanno – che la nomina consigliere per i rapporti con la comunità romena (c’è da dire, a titolo gratuito) – ora l’artista romena naturalizzata italiana si appresta a debuttare nel mondo dei biberon spiegando che, sebbene inizialmente aveva intrapreso la crioconservazione degli ovuli, improvvisamente, la gravidanza l’ha toccata in modo naturale: “quando ho deciso di ri-iniziare la procedura per la fecondazione – racconta – il mio ginecologo mi ha guardata con un grande sorriso e mi ha detto che ero già incinta di due settimane. È un argomento delicato, importante e bello – ha confidato anche a ‘Ok Magazine’, edizione romena – Mi sono sempre piaciuti i bambini e ho sempre desiderato averne. Ma è importante farlo con la persona giusta. Non ho mai accettato l’idea di fare un figlio con un uomo del quale non fossi stata attratta o che non avessi amato”.

Max