Rapina all’Oasi Golf Club di Aprilia: arrestati i responsabili

Sono stati arrestati dai carabinieri di Aprilia i responsabili della violenta rapina effettuata l’anno scorso all’Oasi Golf Club di Campo di Carne.

L’episodio risale all’estate 2020, quando una banda sequestrò e minacciò i titolari dell’esercizio. Ora i ladri sono stati arrestati a Vetralla, Montefiascone in provincia di Viterbo), Bologna, Acilia e Fiumicino.

In tutto 6 le persone ritenute responsabili, a diverso titolo, dei reati di rapina in abitazione in concorso, sequestro di persona aggravato e danneggiamento seguito da incendio. Questa operazione che è stata denominata “Oasi” ha permesso di interrompere l’attività del sodalizio criminale, molto attivo nel mettere a segno rapine in villa, e le cui modalità violente divenute note dopo l’efferatezza della rapina ai coniugi proprietari del Golf Club aveva seminato il terrore nella zona fra i residenti.