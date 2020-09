Reazione a Catena, puntata 1 settembre 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente

Reazione a catena, puntata 1 settembre 2020: anche oggi con Marco Liorni un nuovo appuntamento con Reazione a catena e a provare a indovinare quale sarà la squadra campione e il montepremi. Il format preserale di Rai1 si basa sui giochi di intuizione e di parole, e anche nel 1/09/2020, con Marco Liorni su Rai1, ha intrattenuto moltissimi fan.

Reazione a catena, il format sugli incastri lessicali e legami di parole, con due squadre in gara. Cosa è accaduto oggi 1 settembre 2020? Abbiamo visto con attenzione una nuova puntata di Reazione a Catena: ma cosa è successo?

Il programma su Rai1 tutte le sere dalle 18,45 con Marco Liorni fa disputare il game a due squadre in gara. Dunque, nella puntata del 1 settembre cosa è successo? Reazione a catena finita proprio ora: ecco chi ha giocato, e quale squadra ha conquistato la vittoria e la possibilità di tornare domani.

Ecco gli aggiornamenti di Italia Sera in tempo reale della puntata del 1 settembre 2020 di Reazione a Catena e il racconto, passaggio dopo passo, degli esiti.

aggiornamento ore 15.30

Reazione a Catena: 1 settembre 2020 su Rai1, chi ha vinto

Il preserale di Rai1 Reazione a catena ha appena concluso una nuova puntata. Ma che cosa è accaduto nei minuti nel finale del programma? Chi si è portato in testa ed ha vinto la puntata? Ecco come è andata oggi.

Per la prima volta hanno provato a difendere il titolo gli Amici di Ferro da Galliate. La squadra campione, che si è fatta chiamare così in onore di un loro amico, è formata da Lorenzo, Valentina e Marco. Il trio ha affrontato questa sera i Tre alla Seconda, che avevano già partecipato nel 2017 ed erano stati sconfitti dai Tre di Denari. La squadra sfidante è formata dai fratelli Bartoloni, ovvero Marco, Francesco e Tommaso.

Al termine dei primi quattro giochi, ad aver chiuso in vantaggio sono stati gli sfidanti con 69 mila euro. Mille euro in meno, invece, per i campioni che hanno raggranellato 68 mila euro e, per questo, sono partiti per primi ne “L’intesa vincente”.

Nella fase decisiva per conquistare il titolo di squadra campione e l’accesso alla finale, gli Amici di Ferro sono riusciti ad indovinare nove parole in un minuto effettivo. I Tre alla Seconda, invece, nello stesso lasso di tempo hanno totalizzato quattordici punti e, grazie a questo risultato, si sono laureati campioni. Al loro montepremi, sono stati aggiunti prima 30 mila euro di bonus e poi, grazie alle parole indovinate nell’Intesa, altri 14 mila euro.

I nuovi campioni hanno affrontato “L’ultima catena” con un montepremi iniziale pari a 113 mila euro. Al debutto in questa fase, i fratelli Bartoloni hanno dimezzato ben sette volte, riuscendo così a mantenere solamente 883 euro che si sono giocati con “L’ultima parola”.

Per portarsi a casa il malloppo, i Tre alla Seconda hanno cercato una parola, che iniziava per CO e finiva con A, e che legava con GARA. I fratelli Bartoloni potevano comprare il “terzo elemento”, una parola indizio in cambio di metà montepremi. La squadra campione ha deciso di provarci dicendo CORSA. Il “terzo elemento” era CANALE 5 mentre la parola vincente, in realtà, era CONCORRENZA.

aggiornamento ore 19.58