Reazione a Catena, puntata 15 luglio 2020: chi ha vinto, qual è la parola finale

Reazione a catena, puntata 15 Luglio 2020: cosa è accaduto proprio in questi istanti nel finale vibrante della puntata di oggi con Liorni su Rai1? Il noto e apprezzato format del preserale di Rai1 chiama a sè ogni giorno consensi e tantissimi italiani, che si domandano quali siano gli incroci delle parole e chi vincerà. Cosa è successo oggi mercoledì 15 Luglio 2020 abbiamo assistito ad una nuova puntata di Reazione a Catena? Ma cosa è successo?

Il programma su Rai1 tutte le sere dalle 18,45 con Marco Liorni fa giocare due squadre in gara. A fronte della conquista di un montepremi e del vantaggio delle sfide dirette, viene sancita la squadra campione di serata che si gioca gli ultimi ‘incastri’ per poter vincere il montepremi. Dunque, nella puntata di oggi come è andata?

Che cosa è accaduto nella puntata di oggi 15 Luglio 2020 di Reazione a catena finita adesso? Ecco chi ha giocato, e quale squadra ha conquistato la vittoria e la possibilità di tornare domani.

Reazione a Catena: oggi 15 Luglio 2020 su Rai1, chi ha vinto

Ecco come è andata oggi.

Alla loro prima difesa del titolo, sono tornate e sorelle Palmiero, ovvero le Coast to Coast da Caserta. Gaia, Fabiola e Viviana questa sera hanno affrontato i Tre per Cento da Torino. La squadra sfidante è formata da Ilaria, Valentina e Marco, tre colleghi di un’azienda di marketing e di promozione.

Le due squadre hanno dato vita a una grande battaglia nei i primi quattro giochi. La differenza è minima, con le campionesse che hanno accumulato 73 mila euro, mille in più rispetto alla squadra sfidante, che ha raggranellato 72 mila euro.

Tutto, però, viene deciso dalla manche dell’Intesa vincente. I Tre per Cento hanno iniziato per primi la fase decisiva, e sono riusciti a indovinare solamente tre parole in un minuto effettivo. Le Coast to Coast, invece, nello stesso lasso di tempo hanno totalizzato sette punti e si sono riconfermate campionesse. Al loro montepremi sono stati aggiunti prima 30 mila euro di bonus e poi, grazie alle tante parole indovinate nell’Intesa, altri 7 mila euro.

Le Coast to Coast hanno affrontato così l’Ultima catena con un montepremi iniziale pari a 110 mila euro. Le sorelle Palmiero, in questa fase, sono riuscite a non dimezzare, riuscendo così a mantenere intatto il montepremi. Per 110 mila euro si giocheranno il tutto per tutto nell’Ultima parola.

Le Coast to Coast, per portarsi a casa il malloppo, hanno cercato una parola, che iniziava per CE e finiva con I, e che legava con VOLANTE. Le tre sorelle potevano comprare il “terzo elemento”, una parola inizio in cambio di metà montepremi. Le campionesse hanno deciso di comprarlo e, per 55 mila euro, la parola doveva legare a VOLANTE e a TOPOLINO. Le Coast to Coast hanno detto CERCHI ma la parola vincente, in realtà, era CENTOTREDICI.