Recovery Fund, cos’è il fondo europeo spiegato da Conte

Dal 6 maggio l’Europa introdurrà il Recovery Fund per arginare l’emergenza coronavirus. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte prima con un post su Facebook, poi con una breve conferenza stampa. La decisione è arrivata al termine del Consiglio Europeo, svoltosi nella giornata di oggi.

Ma cos’è il Recovery Fund? In attesa di maggiori dettagli è lo stesso conte a spiegare a grosse linee il fondo europeo d’emergenza: “Il Recovery Fund è un fondo per la ripresa con titoli comuni europei che andrà a finanziare tutti i paesi più colpiti come l’Italia ma non solo. È passata la linea che è uno strumento urgente e necessario, l’Italia è in prima linea a chiederlo, la nostra iniziativa con la lettera firmata dagli altri 8 paesi è stata importante perché uno strumento del genere è indispensabile in un momento così”, ha spiegato Conte.