Regeni, la mamma su Twitter: “Torta del ‘non compleanno’, giustizia e verità”

(Adnkronos) – Il disegno di una torta gialla con sopra scritto “Non compleanno 15 gennaio 2023” e dentro le parole “Giulio 35 giustizia e verità”. E’ il contenuto di un tweet di Paola Deffendi, mamma di Giulio Regeni, nel giorno in cui il giovane ricercatore, ucciso in Egitto, avrebbe compiuto 35 anni. La mamma di Giulio ritwitta anche il messaggio della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola che ha sottolineato: “L’Europarlamento non si fermerà finché non emergerà tutta la verità, e finché non sarà fatta giustizia”.