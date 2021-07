Renzi: “M5S poltronari, stanno evaporando”

“I grillini sono poltronari? E’ così, stanno litigando sul terzo mandato non su una diversa idea di Paese. Longanesi diceva che in Italia le rivoluzioni iniziano per strada ma poi finiscono a tavola, è un po’ quello che successo con il M5S. Oggi sono diventati peggio degli altri, perché almeno gli altri ci risparmiano la doppia morale. Sono diventati un partito di potere e stanno evaporando”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, in collegamento con Sky Agenda.

“Cinque-sei mesi fa nessuno credeva possibile il cambiamento del governo, ci davano per pazzi. Abbiamo lasciato gli incarichi, le poltrone, e tutto il mainstream ci definiva degli irresponsabili. Abbiamo dimostrato che portando Draghi al posto di Conte l’Italia va meglio. Il sassolino che mi sono tolto è dire a tutti quelli che volevano lasciare il Paese a Ciampolillo che sarebbe stata una follia”, continua Renzi, che sulla riforma della Giustizia attacca: “Bonafede è un giustizialista e io mi sento più tranquillo all’idea che non sia più ministro della Giustizia”.