Renzi: “Pronto a far cadere il governo se Conte non fa marcia indietro”

Renzi: “Pronto a far cadere il governo se Conte non fa marcia...

Renzi non fa sconti al governo sulla cabina di regia per la gestione dei fondi europei. Se Conte non fa marcia indietro il leader di Italia Viva è pronto a far cadere il governo. Lo ha affermato in un’intervista al Pais: “Se Conte vuole pieni poteri come Salvini, io dico no”, ha affermato.

A riposta precisa “è pronto a far cadere il governo se Conte non farà marcia indietro?”, Renzi non ha avuto dubbi: “Sì, perché questo non è un problema di posti, che pure mi hanno offerto. Il meccanismo del dibattito sulle regole istituzionali non può essere compensato con un piccolo accordo”.

Renzi sotterrerebbe l’ascia di guerra in nome di un ripensamento di Conte, il quale, secondo il leader Iv , “sta viaggiando in contromano su un’autostrada, ma se recupera la lucidità e frena su questa misura assurda, siamo pronti a ragionare sulla questione”, ha spiegato Renzi al Pais.