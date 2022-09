Residence Roma – La Lega: “Vergognosa chiusura lampo del residence di Casal Lumbroso”

“Quello accaduto oggi rappresenta il fallimento di tutte le politiche abitative delle Amministrazioni 5S e PD. Con una vergognosa e urgente lettera si chiude la storia del Residence Casal Lumbroso.

Ai nuclei familiari residenti un decennio fa si era promessa una casa popolare e oggi si chiede di uscire per un altro residence di emergenza alloggiativa, l’ennesimo.

Le graduatorie sono bloccate da chi per anni ha tutelato, soprattutto dalla Regione Lazio, gli occupanti abusivi concedendo loro alloggi e protezione lasciando indietro chi ha sempre rispettato regole e aveva i criteri per avere una casa. Oggi a quest’ultimi si chiede un ulteriore sforzo, non sappiamo con quale coraggio, dignità e faccia. Abbiamo chiesto subito una commissione Trasparenza congiunta in Municipio XII e in Campidoglio per fare chiarezza su questa procedura, calata dall’alto senza preavviso e senza la minima coordinazione con le famiglie”.

E’ quanto dichiarano in una nota i leghisti Fabrizio Santori, consigliere capitolino, e Giovanni Picone, capogruppo al Municipio XII.

Max