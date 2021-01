Riaperture attività: “Vaccinati gli anziani, avremo più sicurezza per ripartire”, afferma Sileri

Stamane, intervenendo alla presentazione di un’iniziativa patrocinata dalla Società italiana di virologia (e dalConsorzio italiano per la genotipizzazione e fenotipizzazione di Sars-CoV-29), il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, ha annunciato che “Vaccinato, cioè fatte entrambe le dosi, tutto il nostro personale sanitario e vaccinati i nostri fragili e i nostri anziani, a partire dagli over 80, sono necessarie le riaperture. E’ un atto dovuto”.

Sileri: “Vi è anche un problema economico, protetti i nostri anziani, potremo riaprire in sicurezza”

D’altra parte, ha aggiunto Sileri, ”In Italia, al di là del problema sanitario, come in tutto il mondo, vi è un problema economico e sarà necessario, una volta protetti i nostri anziani, riaprire in sicurezza. Non significa buttare via mascherina distanze e quant’altro. Vivremo ancora separati ma è necessario dare garanzie di una serie di riaperture e questo passa da uno stretto monitoraggio sul virus e le varianti”.

