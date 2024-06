Rifiuti Roma – Il M5S: “Contro l’impianto di trattamento di rifiuti a biomasse, presentiamo mozione in Campidoglio”

“In linea con quanto abbiamo espresso sull’impianto di riciclo a biomasse a Colle Prenestino – abbiamo sottolineato con forza il suo impatto negativo su un ambiente a vocazione agricola, già funestato dal TMB di Rocca Cencia e tanto da indurre la precedente Amministrazione capitolina a esprimere parere negativo al nuovo impianto nella Conferenza di servizi del 2021, facendo propria la volontà dei cittadini – presentiamo mozione in Campidoglio. La nostra richiesta di rigetto del processo di smaltimento e recupero dei rifiuti a biomasse è motivata dalla consapevolezza che spetta al Primo Cittadino l’approvazione ultima di progetti relativi ai nuovi impianti per la gestione dei rifiuti: la nostra mozione, infatti, segue ed è coerente con gli atti contenenti la medesima richiesta già presentati in Municipio VI e in regione dal M5S.”

Lo dichiarano la capogruppo M5S e consigliera M5S in Campidoglio Linda Meleo, il vicepresidente della Commissione Ambiente e consigliere in Campidoglio M5S Daniele Diaco e le consigliere M5S in Municipio Roma VI, Francesca Filipponi e Laura Arnetoli

