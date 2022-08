Roma – Atto vandalico sulla’Metromare’ (Roma-Lido): costante contatto con forze dell’ordine per accertare accaduto

“In relazione agli eventi verificatisi questa mattina ai danni della Ferrovia Metromare (Roma-Lido), Astral spa comunica che è in costante contatto con le Forze dell’Ordine, le quali stanno accertando la natura dell’accaduto che, secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe di origine dolosa. Sono state, infatti, rinvenute delle coperte impigliate sulla linea aerea che hanno causato danni sia alla stessa, sia a 2 convogli. Da parte sua, Astral spa, intervenuta tempestivamente, sta tutt’ora lavorando alacremente per eseguire, e terminare in tempi brevi, i necessari interventi di ripristino dell’infrastruttura al fine di garantire una ripresa regolare della circolazione. Come di consueto, lo stato del servizio e gli aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sui canali di Astral Infomobilità”. Così in una nota Astral spa.

