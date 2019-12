Roma, Babbi Natale in moto per fare felici i bambini del Policlinico Umberto I: l’iniziativa delle Aquile Tricolori

Roma, Babbi Natale in moto per fare felici i bambini del Policlinico...

Babbo Natale va in moto, e no, non è una rivisitazione del mito per eccellenza del Natale, ma una bellissima iniziativa dell’associazione Aquile Tricolori. Barbe lunghe e bianche, vestito rosso e facce sorridenti. Babbi Natale per eccellenza quindi, l’unica differenza sta nel ‘mezzo di trasporto’.

Al posto delle slitte trainate da renne ci sono Harley Davidson roboanti, pronte a sfrecciare per un validissimo motivo, che è poi quello che arde nello spirito di Babbo Natale: aiutare i bambini in difficoltà.

Le foto dell’iniziativa

L’iniziativa delle Aquile Tricolori, composta da volontari Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, prevede l’arrivo di 150 Babbi Natale nei reparti Pediatrici del Policlinico Umberto 1° di Roma.

150 Babbi Natale scortati da motociclisti dei Carabinieri, della Polizia di Stato e dei Vigili Urbani per consegnare doni ai bambini per 14esimo anno consecutivo. Al fianco dei Babbi motociclisti atleti dei Centri Sportivi Militari ed esponenti dello sport olimpico, come ad esempio Stefano Pantano. Di seguito le foto dell’iniziativa.