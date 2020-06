Roma, blitz antidroga al Portuense: 15 arresti

Blitz alle prime luce dell’alba dei carabinieri del comando di provinciale di Roma nel quartiere Portuense. I militari stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa su richiesta della Dda (Direzione Distrettuale Antimafia) dal giudice per le indagini preliminari, nei confronti di quindici persone, accusate di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga. Otto persone sono state portate in carcere, le altre sette agli arresti domiciliari.

Le indagini sono iniziate nel gennaio scorso e hanno portato alla scoperta di una nuova piazza di spaccio, nel quartiere Portuense, che garantiva alla banda un giro d’affari da 60 mila euro al mese.

Mario Bonito