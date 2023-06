Roma Cultura – Casini-leoncini (Iv): “L’Amministrazione è miope su stop a spettacoli su Piero Angela”

“I Viaggi nell’Antica Roma, il progetto multimediale ideato da Piero Angela sui Fori di Augusto e di Cesare, sono stati una delle più interessanti produzioni culturali che la Capitale abbia avuto negli ultimi anni. Un format di grande successo che ha permesso a migliaia di turisti e a tantissimi romani di vivere un’esperienza incredibile, di emozionarsi – grazie anche al racconto di un gigante della cultura come Angela – e di riscoprire l’atmosfera suggestiva di quei luoghi così come si presentavano all’epoca. Dispiace quindi constatare l’ennesimo scivolone dell’Assessore Gotor che di fronte alle critiche sensate e puntuali sulla sospensione assurda di quegli spettacoli, non trova di meglio che minimizzare, sviare il discorso e spostare l’attenzione su altro.

Un atteggiamento di chiusura e una visione miope che non fa bene alla città. Roma deve tornare a essere una meta attrattiva di rilievo internazionale non solo per la bellezza dei suoi monumenti e l’unicità della sua storia, ma anche per la qualità dell’offerta degli eventi culturali che propone. Su questo riteniamo si possa fare molto di più e molto meglio di quanto realizzato finora dall’Assessore Gotor”.

Lo dichiarano Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

Max